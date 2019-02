Manfredonia, scomparsa Salvatore Casalino: il ricordo

Di:

Manfredonia, 16 febbraio 2019. Ricorre in questi giorni il terzo anniversario della scomparsa di Salvatore Casalino, imprenditore e titolare dell’omonimo Istituto di Vigilanza di Manfredonia operante nella provincia di Foggia.

La sua figura, la sua integrità morale, i suoi valori, il significato della sua esistenza e del suo impegno in ambito sociale e politico, sono sempre vivi nell’animo dei suoi famigliari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

“Il vero uomo è colui che opera sempre per il bene e il giusto e per dare il meglio di sé a servizio della gente…” sosteneva sempre; ideali che ha messo in pratica attraverso la sua professione e la realizzazione di un progetto, quarant’anni fa, finalizzato alla sicurezza dei suoi concittadini, creando una realtà lavorativa di rilievo che ha dato e continua a dare lavoro e benessere a tantissime famiglie.

I suoi dipendenti e tutta la comunità lo ricordano con grande rispetto ed affetto.