Sindrome del burnout: cos’è e quali diritti al lavoro

Se ti dico «sindrome del burnout» forse devi fermarti un attimo a pensare di che cosa stiamo parlando. Se, invece, ti dico «stress» ci capiamo subito, vero? Lo capirà anche il tuo datore di lavoro quando gli dirai che la sindrome del burnout si è impossessata di te fino al punto di provocarti una malattia seria? Se sgranerà gli occhi perché non sa che cos’è, puoi spiegargli che si tratta di una patologia causata da un eccessivo carico di lavoro.

Che è la fine di un processo stressante in cui è coinvolto chi si vede impegnato ogni giorno ed in moto ripetitivo in attività legate alle relazioni interpersonali. Detto con queste parole, forse continuerà a non capirti e, così, capirà qual è il tuo problema: che sei stressato. Che non ce la fai più. E che vuoi rivendicare i tuoi diritti al lavoro per la sindrome del burnout.

fonte https://www.laleggepertutti.it/274988_sindrome-del-burnout-cose-e-quali-diritti-al-lavoro