Carnevale di Venezia 2020: date, eventi e tutto quello che c’è da sapere﻿

Conferme e novità

Si parte l’8 febbraio con la classica Festa veneziana sull’acqua che apre le folli danze amorose con due rappresentazioni, alle 19 e alle 21. Il giorno dopo si rinnova il corteo acqueo con le remiere, con partenza da Punta della Dogana e arrivo in Rio di Cannaregio, con tanto di stand eno-gastronomici. Venerdì 14 la sorpresa per gli innamorati anticipa il corteo delle Marie del Carnevale di sabato 15, mentre domenica 16 febbraio alle 12 il volo dell’Angelo Linda Pani apre i festeggiamenti del Carnevale in piazza. L’evento viene preceduto dal Corteo del Doge, a cura del C.E.R.S.. Il volo dell’Aquila è invece in programma domenica 23 febbraio alle ore 12. Gran finale martedì 25 febbraio con il tradizionale Svolo del grande gonfalone del Leone di San Marco per celebrare la chiusura del Carnevale con l’arrivederci al 2021 e la proclamazione della Maria dell’anno.

Gli eventi principali del Carnevale di Venezia 2020

Le ordinanze e i divieti

Carnevale di Venezia, cenni storici

fonte https://live.comune.venezia.it/it/carnevale-venezia-2020-informazioni-eventi-programma