DIA a Foggia. M5S: “Un grande risultato frutto del nostro lavoro di anni”

“Quello di oggi è un grande risultato per Foggia. Lo Stato c’è e mette in campo tutti gli strumenti per contrastare e sconfiggere le mafie e per ridare nuova speranza. L’istituzione della DIA era un obiettivo del M5S e oggi grazie al nostro impegno a tutti i livelli è diventata realtà”. Lo dichiarano la candidata Presidente del M5S alla Regione Puglia Antonella Laricchia e la consigliera regionale foggiana Rosa Barone.

I primi atti del M5S in parlamento per chiedere la DIA a Foggia risalgono al gennaio 2016, mentre in consiglio regionale il 7 marzo 2017 è stata approvata all’unanimità una mozione a prima firma di Rosa Barone. “Ci abbiamo sempre creduto – proseguono Laricchia e Barone – anche quando gli altri partiti ci prendevano in giro. Lo dovevamo ai cittadini di Foggia. Ringraziamo il Ministro dell’Interno dottoressa Lamorgese che ha dato seguito a quanto annunciato qualche mese fa. Siamo consapevoli che questo è solo il primo passo per innalzare il livello di contrasto alle mafie foggiane e che tanto c’è ancora da fare, come dimostrano purtroppo i recenti episodi. Noi non molliamo e siamo sicure che avremo, ancora una volta, i cittadini perbene dalla nostra parte. Queste battaglie si vincono insieme”