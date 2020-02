Foggia. L’ANPI riflette su neonazionalismi e antisemitismo

. “Neonazionalismi e antisemitismo in Europa, una minaccia per la democrazia ela pace” è il tema di un incontro dibattito promosso dall’ANPI (AssociazioneNazionale Partigiani d’Italia) di Foggia, in collaborazione con la Cgil diCapitanata. L’iniziativa si svolgerà martedì 19 febbraio prossimo, con inizio alle ore 18,nell’auditorium della Camera del Lavoro di Foggia, in via della Repubblica 68.Condurrà la serata il presidente provinciale dell’Anpi, Michele Galante, checosì presenta l’iniziativa: “Intendiamo chiamare l’opinione pubblica foggiana ariflettere su come i rigurgiti neonazisti e antisemiti, che da taluni Paesi europeisi sono sempre più diffusi, anche in Italia, non siano soltanto una esecrabilemanifestazione di intolleranza, ma rappresentino una concreta minaccia per lapace e per la democrazia”. Daniele Stasi ha studiato approfonditamente la materia. È stato molto apprezzato, e non solo negli ambienti accademici, il suo libro “Le origini delnazionalismo in Polonia” in cui dimostra che il nazionalismo polacco non è unfenomeno isolato, ma un caso globale che si sta estendendo anche al restodell’Europa, e va per questo conosciuto ed approfondito. La cittadinanza foggiana avrà l’opportunità di farlo nell’interessante incontrodibattito promosso dall’ANPI.