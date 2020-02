Il libro del cuore (di Ferruccio Gemmellaro) I

Spero che questo mio intervento ispiri altri lettori a ricordare e scrivere del loro “libro del cuore”. Potrebbe così nascere su queste pagine una nuova, spontanea rubrica, straordinaria biblioteca di libri forse dimenticati. Libro del cuore per me, poiché è il primo che abbia avuto in mano e letto. Me lo aveva passato mio padre in età scolare (prima media), certamente perché aveva ritrovato in quest’opera le proprie vicissitudini in guerra, quale specialista di bordo in aeronautica, e desiderando narrarmele aveva scoperto che solo così avrei compreso del tutto le pene di questi nostri disgraziati genitori spintonati in fazioni combattenti all’ultimo sangue tra fratelli. E più tardi, cresciuto, avrei afferrato che non erano state semplicemente pagine di mera lettura da doposcuola ma reali particolari di vita, in accordo a quanto lui mi raccontava e solo così ho sentito di amarlo ancora di più, di perdonare alcuni suoi comportamenti in famiglia, uno strascico psicologico questi di incancellabili sopportazioni belliche. La straordinarietà di quest’opera, infine, è che gli argomenti riportati restano ognora di consistenza, specie ove riferiti alle guerre di oggi e alle nazioni europee. La sua lettura, pertanto, vale anche per la “Giornata della Memoria” e per il “Giorno del Ricordo”.

CINQUE NOTTI A CAMMINARE – Age of thunder di Frederic Prokosch

Bompiani – Mondadori 1956/58/60 traduzione dall’inglese di Mario Figarolo

Biografia dell’autore Frederic Prokosch. Nato a Madison, Wisconsin, da genitori austriaci (il padre era insegnante di tedesco e studioso di lingue indoeuropee, la madre pianista) il 17 maggio 1906, Prokosch studiò a Yale a Cambridge. Il suo primo romanzo, Gli asiatici (1935), ambientato in un Oriente immaginario, fu un successo mondiale, accolto con entusiasmo da scrittori come Thomas Mann, André Gide, Albert Camus. Romanziere, poeta, collezionista di farfalle, condusse una vita nomade, frequentando gli ambienti letterari e artistici internazionali. Nel libro di memorie Voci (1984) rievocò i suoi incontri con alcuni tra i più grandi scrittori del ‘900. Negli ultimi anni della sua vita si stabilì nel sud della Francia, a Grasse – Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra – dove trascorreva il tempo “tra partite di bridge con i vicini pensionati”, molte letture e la cura di una piccola casa editrice di testi che scriveva a mano e illustrava con delicate incisioni. È morto il 2 giugno 1989 a Grasse (Francia).

Opere tradotte in italiano. The Asiatics, 1935 (Gli Asiatici, traduzione di Carlo Coardi, Bompiani, Milano, 1937; Mondadori, Milano, 1956; traduzione di F. Bovoli, Adelphi, Milano, 1986); The Seven Who Fle (1937 (Sette in fuga, traduzione di Bruno e Quirino Maffi, Bompiani, Milano, 1949; I sette in fuga, traduzione di Lucia Olivieri, Fazi, Roma, 2002); Age of Thunder, 1945 (Cinque notti a camminare, traduzione di Mario Figarolo, Bompiani, Milano, 1948; Mondadori, Milano, 1956-58-60); The Idols of the Cave, 1946 (Gli idoli della caverna, traduzione di Beata Della Frattina, Mondadori, Milano, 1951); The Wreck of the Cassandra, 1966 (Il naufragio della Cassandra, traduzione di Luciano Savoia, Longanesi, Milano, 1969); The Missolonghi Manuscript, 1968 (Il manoscritto di Missolungi, traduzione di Luciano Savoia, Longanesi, Milano, 1968; Adelphi, Milano, 1989); Voices: a Memoir, 1984 (Voci, traduzione di Gilberto Forti, Adelphi, Milano, 1985)

Cinema. Dal suo romanzo The Conspirators del 1943, è stato tratto il film I cospiratori, interpretato da Hedy Lamarr, Paul Henreid, Sydney Greenstreete, Peter Lorre.

IL ROMANZO

Sintesi dei cinquanta capitoli qui numerati. I dialoghi dei personaggi sono speculari del romanzo e il testo tra parentesi – descrittivo e di riflessioni – s’intende “voce fuori campo” dello scrivente riduttore, a mo’ di traduzione teatrale.

Luogo d’incipit. osteria Alta Savoia. Oste e moglie, questa una figura di passata sensualità

Personaggi in attesa essenzialmente di un paracadutista che si unirà a loro per raggiungere la Svizzera

Costantino vecchio curato savoiardo

Albertina sua sorella contadina

Yernaux signore con gli occhiali – avvocato francese

Ulisse piccolo uomo – pittore (parigino)

Amedeo suo angoloso amico – poeta (parigino)

Quivar negro delle Antille ma naturalizzato francese – la guida

Jean Nicolas Martin un giovane di nascita egiziano, di madre francese e padre americano

Milliquet il paracadutista

1

Costantino il curato: Tra poco sarà troppo tardi

Albertina la sorella: Troppo tardi? Troppo tardi? Ascolta, Costantino, non sarà mai troppo tardi. Mai capisci?

Amedeo amico di Ulisse il pittore: Il destino d’Europa pende su noi come una goccia d’olio dalla punta di un ago. Noi aspettiamo e duriamo ad attendere. Quando la goccia cadrà, sapremo se vivremo o se morremo.

2

[Calata del paracadutista partigiano Milliquet nel vicino bosco.]

3

[Ispezione nell’osteria di militi collaborazionisti sopraggiunti alla ricerca del paracadutista.

La moglie dell’oste riesce a gestire la situazione essendo suoi compaesani.

Dopo il loro congedo entra in osteria Milliquet con un cappello nero e subito dopo appare il giovane Martin che si associa alla compagnia.

Il viaggio verso la Svizzera è previsto in tre notti.]

Prima notte di cammino

4

[Su un carro verso la frontiera svizzera assistiti da Milliquet il paracadutista.

Sono bloccati da una pattuglia tedesca ma il falso lasciapassare di Milliquet è considerato valido.]

Amedeo amico di Ulisse: Tutta la vita, oggi ha questo torpore, questo senso d’irreale. Tutta la vita è diventata un sogno.

Ulisse il pittore: No, Amedeo, è la guerra il sogno. Un giorno o l’altro ci sveglieremo; svanirà il sogno allora, e perfino il suo ricordo svanirà… saremo di nuovo felici.

Amedeo amico poeta di Ulisse: Questa guerra durerà finché vivremo. Anche quando avremo finito di uccidere e si sarà ricostruito sulle rovine, la guerra continuerà in noi. Nessuno potrà risanare i nostri poveri nervi.

[E Amedeo non può aver torto anzi, la Seconda guerra mondiale non è proseguita solo nelle coscienze ma ha avuto, oltre al genocidio nucleare, il tragico proseguo in Corea, nel Vietnam e in Jugoslavia.

Polemica sul “maquis” (lotta partigiana) e sulla condotta dei “maquisards” (partigiani).]

Amedeo amico poeta di Ulisse: C’è il grande e il piccolo, il selvaggio e l’intellettuale, quello di sinistra e quello di destra, il prudente e il pazzo…

[Sono affermazioni ricorrenti ancora oggi quando si affronta la questione dei partigiani. Una sola cosa tuttavia è vera; il movimento partigiano non sarebbe sorto se non ci fosse stata la maledizione nazi-fascista.]

5 – 6

[Durante l’attraversamento di un lago in barca.]

Yernaux l’avvocato: …Preferirei che il mio paese (Francia) fosse povero e debole ma composto di uomini liberi piuttosto che ricco e potente e abitato da schiavi.

[Queste parole però mi hanno spinto in un ritroso storico a Fouché che al cospetto di Napoleone si pregiò nel dire che “Noi siamo gli antichi Galli, non sopportiamo l’oppressione ma non ci piace la libertà degli altri”.

All’approdo, il sacerdote Costantino e la contadina Albertina sua sorella abbandonano la comitiva per dirigersi verso Talloires.]

Ulisse il pittore: Dove dormiremo durante il giorno?

Quivar il negro: “Sulla terra che è di Dio, sotto il cielo che è di Dio”.

[Milliquet nota nelle parole del negro un’intonazione come una sorta di antagonismo e ha un lampo di sgomento.]

7

[La comitiva entra nel bosco.

Milliquet soffre di attacchi d’asma e intanto si chiede dove siano andati a finire gli altri suoi compagni paracadutati e continua a proseguire facendo da esperto accompagnatore.

Attraversano un villaggio distrutto o dai partigiani o dai tedeschi.

Jean-Nicolas il giovane, Ulisse e Amedeo osservano le stelle e Amedeo vede in esse la natura quale unica amica in quella devastazione.]

Amedeo (l’amico di Ulisse): se pensi alla natura come a un alleato, ne sarai certamente distrutto. La natura osserva e aspetta pronta a divorare, anzi pronta a polverizzare. Le stelle ci guardano come gatti la preda.

[Qui l’unica riflessione che viene in mente è che Amedeo intenda che in tempo di guerra non ci sia spazio per la poesia, poiché soffermarsi nell’ammirare la natura si concede al nemico un vantaggio che può essere fatale.

Gli altri tre, il negro Quivar, l’avvocato Yernaux e la guida Milliquet sono seduti a fumare e sognano ad alta voce che cosa avrebbero fatto se fossero a Parigi in pace.

Poi Milliquet riprende il fucile e invita a riprendere il cammino.

Un secondo fucile è in mano al negro e nessun altro ha un’arma.]

8

Yernaux l’avvocato: La libertà è per me il dio latino delle porte, ha due volti. (Giano)

Amedeo l’amico poeta di Ulisse: Tutti agognano la libertà. Eppure, essa si allontana quanto più l’avviciniamo. All’istante, poi, in cui la vogliamo afferrare i suoi tratti svaniscono

Yernaux l’avvocato: Nei paesi dai regimi dittatoriali, gli uomini, anzi la maggioranza fra gli uomini, sono felici e si credono liberi. Essi ignorano ogni altro sistema di vita. L’atto più semplice è interpretato da loro quale segno di libertà: la catena che lega le loro anime resta invisibile. È libertà per loro prendersi una vacanza o comprarsi una cravatta o scegliersi le sigarette o sposarsi. Non conoscono altro.

[Tali affermazioni dell’avvocato francese hanno valenza se volgiamo lo sguardo alla sua patria smembrata in occupazione tedesca al nord e in una repubblica fantoccio di Vichy governata dal generale Petain che aveva ottenuto in parlamento 569 voti a favore dei pieni poteri e 80 contro, con 30 astensioni.

Le sue parole valgono tragicamente per l’Italia mussoliniana e per la Spagna franchista, le quali, a differenza di Petain, ottengono la guida del paese il primo a seguito di sommosse, minacce, delitti e marcia sulla capitale premiata per giunta dal Savoia, il secondo dopo una tragica guerra intestina con la complicità di compiacenti forze straniere.]

Yernaux l’avvocato: Viviamo la nostra vita incatenati però, ciò che conta è il diritto che ci consenta di liberarci dalle catene, appena siamo vecchi e saggi, e di trar profitto degli inevitabili legami. Il diritto di scelta, insomma. Il diritto, e possiamo anche non farne uso, di esplorare e veder chiaro. Il diritto alla tragedia. Ecco ciò che intendo per libertà.

[Che cosa mai l’avvocato intenda significare con la libertà alla tragedia. Egli stesso si fa scrupolo di chiarire il concetto ma certamente è Frederic Prokosch, l’autore, che gli mette in bocca un proprio filosofico segmento di pensiero.]

“La tragedia è una forma di estasi; è esaltazione. L’uomo comune, l’uomo dalla mente meccanica, è incapace. È un dono concesso agli uomini liberi, a coloro che vivono sulle cime della vita e non accettano uguaglianze e disfatte. La tragedia è la medaglia che il destino concede all’eroe caduto, è il riconoscimento finale della dignità umana”.

Ulisse il pittore : Nessun uomo è libero – citando Platone – se governato dalle proprie passioni: esse, rendono schiavi; esse sono i veri tiranni.

Yernaux l’avvocato: Anche un altro uomo parlò di libertà, S. Paolo. Disse un giorno che chi si ribella contro la giustizia diventa schiavo del peccato e una ben più dura schiavitù lo aspetta allora.

9

[Tutti soffrono la sete e Quivar annuncia che da lì a poco incontreranno la Fillière un torrente d’acqua fresca e così accade.

Mentre s’incamminano dopo il ristoro, Quivar il negro lancia un allarme per aver sentito delle voci e, infatti, ci sono alcuni giovanissimi soldati tedeschi che si bagnano nel torrente assieme ai loro cavalli rumoreggiando in allegria da ragazzi.

Celati dalla vegetazione Quivar spara e uccide un paio di soldati malgrado Milliquet lo abbia sconsigliato invitandolo a lasciarli in pace.]

Ulisse il pittore: Nulla al mondo, signori, è crudele quanto la guerra.

[Qui la riflessione del lettore può ricadere nella meditazione conflittuale, dove due pensieri si scontrano poiché l’uno vuol mettere un argine alla liceità dell’uso delle armi in guerra e l’altro invece non ne vede alcuno.

Insomma, la domanda è “quando in guerra si può parlare di assassinio”.]

10

[Dopo il torrente decidono di attendere la seconda notte nel querceto. in direzione St. Pierre de Rumily.

Ulisse il pittore e l’amico poeta Amedeo affrontano un dialogo di chiara impronta tropologica.]

Ulisse il pittore: La Francia ha di questa luce: limpida, temperata e profumata d’antico, ogni colore è una meraviglia d’oro /…/ soltanto la Francia (rivolto all’amico Amedeo) poteva produrre un Monet o un Cézànne.

Amedeo: In Inghilterra la luce è dorata pure ma ingannevole. I colori sbiadiscono e si fondono: soltanto il verde rimane e dona al paesaggio una specie d’indifferente sognante eleganza.

Ulisse: La luce della Spagna è discordante e brutale. Ricordiamo Goya. Nessun verde: soltanto marrone e giallo e rosso, e vaste pennellate di scuro. Luce nelle caverne, scenario di violenza: m’intendi, Amedeo? (la Spagna di Franco) [Amedeo annuì prudente] E la luce italiana è dura ma piena di elasticità e splendore, Trema sulle foglie, in Toscana, e getta ombre di un caldo color d’uva. Quando ero lì, pensavo ad esseri umani in perpetuo vivere e morire. La stessa natura pare tremare nei raggi del sole d’Italia.

Amedeo: La Grecia è ormai un sogno, e basta. La Grecia è oltre il bene, oltre il male, vedi Ulisse, il chiarore del sole in Grecia è il deserto arido chiarore dell’eternità.

[Aver descritto questi paesi europei implicati nella guerra utilizzando una terminologia riferita ai colori, è forse il passo che racchiude tropologicamente tutta l’ideologia dell’autore senza cioè chiarirla semanticamente]

11 – 12

[L’episodio che subito risalta è l’arrivo di una macchina con tedeschi a bordo che si avvicina troppo mentre la comitiva è ben nascosta dalla folta vegetazione in attesa della prossima notte di viaggio.

Quivar il negro imbraccia l’arma pronto a usarla ma i tedeschi abbandonano la zona.

Nel 12°, inaspettatamente muore Milliquet, verosimilmente per una grave crisi di asma, mentre la comitiva si riparava per il giorno in una stalla.]

(I – continua)