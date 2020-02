Incendi auto sindacalisti a Foggia, Emiliano “Avanti con la schiena dritta”

Foggia. “Voglio esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza ai dirigenti dei sindacati che in questi giorni stanno subendo ignobili attacchi da parte della criminalità organizzata, nel foggiano. Qualche giorno fa era toccato a un rappresentante della FIM CISL e questa notte ad un altro esponente dello stesso sindacato. Voglio dirlo chiaramente: noi non ci arrendiamo e proseguiremo nella lotta alla criminalità e alla mafia. Lo Stato è al nostro fianco in questa battaglia. A Foggia abbiamo inaugurato una sezione distaccata della Dia e desidero ringraziare la ministra Luciana Lamorgese per la sua presenza e per il suo impegno saldo. La Puglia non si arrende e non si piega. Le istituzioni, le forze dell’ordine e i cittadini combattono ogni giorno, con la schiena dritta, contro mafia e criminalità”.

Lo ha scritto poco fa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla sua pagina Facebook.