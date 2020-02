SIM C5 Manfredonia inarrestabile: 6 a 1 al Futsal Polistena

, 16 febbraio 2020. Vele spiegate per la Sim C5 Manfredonia di mister Massimiliano Monsignori, che batte con un tennistico e perentorio 6a1 anche il temibile Futsal Polistena, nel clou della 19° giornata del campionato nazionale di calcio a 5, serie A2, gir. C. In un Palascaloria gremito in ogni ordine di posti e colorato con una spettacolare coreografia biancoceleste, Molluso propone come starting five: Martino, Gallinica, Fortuna, Dentini, Juninho. I locali rispondono con Lupinella, Crocco, Riondino, Gaku, Martinez. Prima frazione di gioco molto equilibrata, e gara molto combattuta tra due compagini molto organizzate tatticamente, che si fronteggiano ad armi pari, con le difese che mantengono fede ai numeri della vigilia ( migliori del torneo).

Il match non propone grandi sussulti, nei primi 20′. Ganzetti con una volèè manda fuori un bel diagonale. Freddy si fa ipnotizzare da un super Lupinella in uscita bassa, poi sul finire di tempo, la Sim C5 Manfredonia si lascia preferire ai punti. Prima è uno scambio argentino, Martinez-Crocco- Martinez a farsi apprezzare, con conclusione fuori di poco e poi è Boutabouzi, sul finire di tempo a sfiorare il vantaggio, con un pregevole spunto personale, ma la sua rasoiata è murata da Martino. Al riposo si va, quindi, con il risultato ad occhiali. Nella seconda frazione di gara i padroni di casa scendono in campo con una grande aggressività e un ritmo infernale, e con una gestione pressochè perfetta, aprono il lucchetto del match. Al 3’47” Martinez vince di forza un contrasto, scarica un destro violento su cui interviene Martino ma Crocco è lestissimo sulla respinta del portiere e insacca il vantaggio dauno. Lo stesso numero 19, va vicinissimo al raddoppio, poco dopo, con l’estremo ospite ad opporsi di piede. Il Polistena risente evidentemente delle fatiche della gara di coppa Italia e non riesce a contenere le folata sipontine. Al 6’40” grande pressione alta della Sim C5 Manfredonia, palla rubata al limite dell’area con Boutabouzi e l’accorrente Saverio La Torre spedisce in rete la palla del raddoppio. La banda Monsignori è galvanizzata spinta dal gran tifo sugli spalti e centra il tris. Al 11’06” è ancora Crocco a sorprendere la retroguardia rossoverde con una stoccata sugli sviluppi di una rimessa laterale. Molluso, a 8′ dalla fine, butta dentro Dentini come 5° di movimento, ma la mossa non serve. La Sim C5 Manfredonia, infatti, dilaga. Lupinella diventa anche goleador e centra il bersaglio grosso al 15’50”, dopo aver intercettato un palleggio infinito calabrese. Gli ospiti marcano il tabellino con il diagonale di Juninho al 17’09” ma è solo un episodio. Sul finire di gara, infatti, i garganici arrotondano il punteggio, prima con Ganzetti a porta vuota e a 2 secondi dalla fine, ancora con La Torre, assistito in ripartenza da Gaku. Sirena finale e applausi scroscianti per gli atleti in campo, autori di una prestazione maiuscola che aumenta autostima e bottino in classifica. Ora la Sim C5 Manfredonia è a quota 32 punti, dopo la 3° vittoria consecutiva ed è a soli 6 punti dal sogno play off. Prossimo turno sabato 22 febbraio, in trasferta a Palermo nella tana del Real Cefalù.

Tabellino:

Sim C5 Manfredonia: Lupinella, La Torre, Spano, Boutabouzi, Trimigno, Riondino, Gaku, Soloperto, Aguilera, Martinez, Crocco, Ganzetti. All. Monsignori

Futsal Polistena: Bruno, Dentini, MInnella, Gallinica, Freddy, Macrì, Martino, Juninho, Fortuna, Creaco, Prestileo, Malara. All. Molluso.

Reti: st 3’47 Crocco, 6’40” La Torre, 11’06” Crocco, 15’50” Lupinella, 17’09” Juninho, 19’43” Ganzetti, 19’58” La Torre.

Ammoniti: Juninho, Gallinica, Fortuna, Aguilera,

Arbitro 1: Malandra sez. Avezzano Arbitro 2: Candria sez. Teramo Crono: Schirone sez. Barletta

Area comunicazione Sim C5 Manfredonia Antonio Monaco