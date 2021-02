Chi vincerà il campionato di Serie A?

Dopo alcuni mesi dall’inizio della Serie A 2020/2021, si inizia finalmente ad intravedere una netta direzione verso cui sta andando il campionato. In altre parole, iniziano a delinearsi i possibili scenari su come andrà a finire a Maggio, quando una delle squadre alzerà il tanto ambito trofeo.

Per molti giorni sono state svariate le contendenti, ma nelle ultime settimane c’è stato un consolidamento netto delle prime posizioni, come indicato da molti operatori online oltretutto. Dopo un inizio non facilissimo, la Juventus è riuscita a risalire tra le prime tre e a portarsi a ridosso delle due milanesi; milanesi che, al netto di alcuni inciampi, stanno svolgendo un campionato davvero eccellente. Ma chi sarà a spuntarla? Chi vincerà il campionato alla fine dei giochi?

Juventus

La Juventus, secondo molti, è ancora la squadra preferita per la vittoria finale. Come già detto i bianconeri hanno avuto un avvio di campionato davvero difficile, segnato da molti pareggi e soprattutto da pesanti sconfitte, come quella contro la Fiorentina, la più rovinosa di tutte. D’altro canto, l’arrivo di mister Andrea Pirlo – completamente “a freddo”, data la sua inesperienza su panchine di rilievo – ha richiesto qualche settimana di preparazione in più per poter raggiungere la coesione adeguata a vincere le partite.

Nelle ultime settimane, però, la Juventus ha guadagnato tanti punti, vincendo oltretutto la Supercoppa e raggiungendo la finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter, uno scoglio non facilissimo da superare. Un gioco rinnovato, il rientro di molte pedine fondamentali nello scacchiere di mister Pirlo e altri fattori hanno contribuito alla risalita dei bianconeri, ad oggi i primi candidati per la vittoria del decimo scudetto di fila.

Milan

Il Milan è finora reduce da una serie a dir poco brillante di vittorie, condite soltanto da due sconfitte e da quattro pareggi. A ripagare i rossoneri è stata senz’altro la perseveranza di mister Pioli, che nonostante la conclusione non troppo soddisfacente del campionato l’anno scorso è riuscito ad imprimere un gioco più che valido. Le motivazioni sono molteplici: l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic a guidare l’attacco e in generale lo spogliatoio, il fiorire di talenti incredibili come quello di Theo Hernandez, ma anche un gioco estremamente votato all’attacco e alla concretezza.

I rossoneri, al momento, sono però svantaggiati secondo molti bookmaker: la squadra non sembra essere così solida e soprattutto non possiede probabilmente le rotazioni adeguate per arrivare a fine campionato con la giusta preparazione. Il Milan resta comunque una seria candidata.

Inter

Alla pari della Juventus in quanto a probabilità di vincere lo scudetto c’è l’Inter. La squadra, guidata da Antonio Conte, ha già dimostrato di essere più che solida, anche e soprattutto grazie ad un’ottima difesa e un attacco talentuoso. Anche per i nerazzurri c’è stato qualche inciampo in corso d’opera: due su tutti le esclusioni dalla Champions League, dall’Europa League e dalla Coppa Italia. Risultati deludenti, senz’altro, che però potrebbero rivelarsi aiuti fondamentali a concentrarsi solo sul campionato e arrivare alla vittoria. Resta da vedere se la squadra riuscirà a perseguire l’obiettivo: la solidità comunque c’è e le chance sono alla pari della Juventus. (nota stampa).