Covid, alunno positivo nel Foggiano: il sindaco dispone chiusura e sanificazione

San Marco in Lamis, 16/02/2021 – Su richiesta del dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Pietro Giannone”, il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, ha disposto la chiusura dei plessi scolastici di Via Pier Giorgio Frassati e di Via della Croce a causa di uno studente risultato positivo al Covid-19. I due edifici resteranno chiusi il 16, 17 e 18 febbraio per consentire la sanificazione di tutti i locali scolastici, mentre gli alunni della classe direttamente interessata dal contagio, come da protocollo sanitario, rimarranno per quattordici giorni in isolamento fiduciario.

ORDINANZA