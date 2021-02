Covid Puglia, scuola: rischio variante inglese e vaccini solo fino a 55 anni

Bari, 16/02/2021 – (repubblica) Cominciano a spuntare problemi per somministrare le dosi di AstraZeneca anche ai 90mila operatori scolastici con più di 55 anni di età: si tratta di 40-45mila persone, secondo i calcoli di sigle sindacali. A pochi giorni dall’ingresso in zona gialla, aumentano sempre di più i segnali di diffusione della variante inglese, soprattutto fra i bambini. Da ieri però sono cominciate ufficialmente anche le prenotazioni per le vaccinazioni dei 90mila operatori scolastici e dei componenti delle forze dell’ordine “intesi come personale in buona salute”. Problemi maggiori si riscontrano proprio sugli operatori scolastici con più di 55 anni di età (sono 40-45mila sui 90mila totali, secondo i sindacati), visto che Aifa e ministero della Salute hanno dato indicazione di somministrare il vaccino AstraZeneca alle persone con non più di 55 anni. “Questa faccenda ci mette in difficoltà – fa capire chiaramente Lopalco – perché dovremmo andare nelle scuole e vaccinare un insegnante di 55 anni e non quello di 56 anni. Noi comunque cominceremo a vaccinare le persone sotto i 55 anni, poi speriamo che arrivino indicazioni. È una situazione davvero paradossale”. (repubblica)