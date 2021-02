Covid Puglia, variante inglese: ipotesi zone rosse per Comuni

Bari, 16/02/2021 – (repubblica) Sono 45 gli ultimi casi di variante inglese accertati in Puglia dopo il primo monitoraggio voluto dall’Istituto superiore di sanità. Quarantacinque in 16 città di ciascuna delle sei province della regione. Nessuna esclusa. Nel complesso, dunque, sono 61 i positivi al virus inglese accertati in Puglia finora. E probabilmente sono soltanto la punta dell’iceberg. Sulla base di una prima stima degli addetti ai lavori, da queste parti la variante Uk incide sui nuovi positivi per il 15 per cento dei casi in media. Secondo il dossier, l’età media delle persone positive alla variante inglese si aggira intorno ai 45 anni, decisamente più bassa di quella dei contagiati da inizio emergenza nella regione, che — bollettino alla mano — è pari a 56 anni. Ma sono risultati positivi anche tre bambini in età scolare (di sei, sette e nove anni) e un adolescente di 14 anni. Uno dei bambini, residente in un piccolo comune dell’hinterland barese, avrebbe contratto il virus dai genitori. A Santeramo il sindaco Fabrizio Baldassarre (M5S) è pronto a chiedere una zona rossa visto che in una decina di giorni sono stati registrati altri 144 contagi in un comune da 27mila abitanti. (repubblica)