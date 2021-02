Dodicenne si ustiona nel Foggiano, stava accendendo il camino

Foggia, 16/02/2021 – (norbaonline) Ha riportato ustioni di terzo grado alla parte anteriore del tronco nel tentativo di accendere il camino. È successo ieri sera a Orsara di Puglia, nel Foggiano.

Vittima dell’incidente domestico è un bambino di 12 anni. Il minore, che pare fosse solo in casa, ha cercato di accendere il fuoco utilizzando l’alcol, ma si è versato il liquido addosso.

La successiva fiammata, lo ha investito in pieno. È stato un vicino di casa a sentire le sue grida e a chiamare il 118. Il 12enne è stato prima trasportato al Policlinico di Foggia e, poi, all’ospedale di Brindisi, nel reparto grandi ustionati. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. (norbaonline)