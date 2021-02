Giancarlo Dimauro è il nuovo presidente di Confindustria Foggia. A lui i tempestivi auguri del sindaco di Foggia Franco Landella e del presidente della provincia Nicola Gatta.

Nato a San Severo nel 1955, coniugato con tre figli, Giancarlo Di Mauro ha iniziato la sua carriera lavorando in Enel prima presso il Crtn – Centro di Ricerche Termo – Nucleari di Milano nella direzione di lavori di opere civili speciali e, dopo, nella Divisione Infrastrutture e Reti – Rete elettrica Zona di San Severo.

Già Presidente del CON.COOP.ED. s.r.l. e membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio UNCI-Abitazione si è occupato del coordinamento delle attività di ricerca nel settore della bio-edilizia e risparmio energetico.

È stato, inoltre, Presidente della Commissione Ambiente-Energia-Urbanistica e Lavori Pubblici del comune di San Severo, Direttore del CSA – Centro Servizi Aziendali , con attività in Italia ed estero, Responsabile del settore energie rinnovabili della 3 eco energy srl, Presidente dei cda della Energes srl , Solartec srl e Enertec srl, Amministratore Delegato della Energetic Source Renewable S.r.l.

Membro dell’ “Istituto Europeo di Integrazione Culturale Robert Schuman “ Italia e della Struttura di missione della Commissione Ambiente ed Energia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma – è consulente in Italia e all’ Estero nel settore eco-ambientale –-energetico. Attualmente è vice presidente del Consorzio Folaris e Amministratore Unico della Solar Master S.r.l., attiva nello sviluppo di impianti da Fonti Rinnovabili.