La maggioranza di Landella balla sul filo dei numeri e delle geometrie da cercare

Il debito fuori bilancio riguardante Unieco e Passo Breccioso non è passato ieri in consiglio comunale. E’ mancato il numero legale pur essendo argomento di seconda convocazione. Erano rimasti in 11 a tenere il posto nell’aula virtuale, compreso il sindaco.

Una materia vecchia di 15 anni quella di Unieco, 8 milioni circa di debito, per cui le reticenze dei votanti, che hanno evocato le loro eventuali “responsabilità”, hanno creato qualche disorientamento.

Il punto cruciale del consiglio di ieri, il primo, dopo mesi, in cui sono stati deliberati accapi di peso, è stata l’approvazione della riscossione dei tributi- secondo la delibera proposta circa un anno fa dalla tecnostruttura- con 16 consiglieri. Cioè dopo circa un anno di rinvii, pregiudiziali presentate, documenti vari e opinioni, la maggioranza era in gran parte assente dall’aula. L’argomento era strategico per la città ed è passato con 16 presenti, 10 voti a favore della maggioranza più il sindaco e 5 della minoranza. Vuol dire che mancavano 11 consiglieri fra i partiti leader della coalizione al governo, fra nuovi gruppi e indipendenti. Evidenti dissidi fra la “scuola di pensiero” di Narciso e quella di Bove si sono evidenziati nel dibattito, uno assessore al bilancio in carica, l’altro ex in sostituzione di Bruno Longo. Al centro della contesa, la linea della tecnostruttura con Dicesare che ha presentato una delibera a luglio scorso.

Nella fase iniziale della seduta, il consiglio comunale non era riuscito a trovare un nome per la successione a Iaccarino perché in aula si è arrivati, sostanzialmente, senza unità, in ordine sparso. L’ordinanza del Tar del 24 febbraio non sarà definitiva, lo ha spiegato l’avvocato Scapato, vicepresidente del consiglio che ieri ha presieduto l’aula. Dunque bisognerà decidere. In questa tarantella, pare che nessuno voglia esporsi più di tanto e che aspetti la mossa del collega di maggioranza per decidere di conseguenza, il che la dice lunga sia sul tasso di diffidenza fra consiglieri, sia su quanto ancora la quadra nella maggioranza sia distante dal concretizzarsi.

Un nome di esperienza sul tavolo delle trattative? Un nome che unisca le varie anime ‘ribelli’? Il timore è che ogni discorso lucido e ponderato vada a sbattere di fronte ai desiderata dei partiti e dei gruppi, con le richieste di deleghe, posti di sottogoverno, ambizioni per prossime competizioni elettorali e, ovviamente, con l’aspirazione alla presidenza del consiglio.

Ieri Iaccarino durante il collegamento ha precisato: “Con l’opposizione dal notaio non ci sarà la maggioranza”, una dichiarazione di continuità con Landella, si presume. Si tratta di capire con quali nuove geometrie – e dentro una cornice di eventi che hanno profondamente scosso la vita dell’amministrazione – e con il perpetuarsi di quali veti incrociati, evidenti nel rallentamento dell’iter di alcune fondamentali delibere.

Anche i solidi partiti di maggioranza ieri hanno mostrato, in alcuni casi, qualche cedimento, quasi sembravano increduli di fronte all’avanzata delle delibere come fosse caduto un muro. Assenti anche alla seconda chiamata. Altri hanno agevolmente assecondato il corso degli eventi dopo uno studio su 4 pagine durato 7 mesi, e che diamine! L’amministrazione esce dal guado sul tema tributi con la zattera dei 16 consiglieri.

Per tornare alla presidenza del consiglio. Ogni tanto riemerge l’impressione che anche affidarla al centrosinistra sia nelle possibilità vagliate, ma i candidati sono molti di più di quelli che si mostrano, cioè nessuno. Mentre si preparano nuovi step sulle vicende della maggioranza al Comune di Foggia, si approvano punti all’ordine del giorno nonostante i numeri esigui e in un continuo e precario equilibrio.

Paola Lucino, 16 febbario 2021