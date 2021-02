A cinque anni dalla scomparsa del rag. Salvatore Casalino, imprenditore e titolare dell’omonimo Istituto di Vigilanza, il suo ricordo è sempre vivo: il ricordo di un uomo, di un professionista, di un imprenditore che con la sua coerenza morale e ideale si è adoperato per la società civile, affrontando le emergenze e i problemi economici e sociali della nostra città.

La tutela della sicurezza è stato un obiettivo fondamentale nella sua vita lavorativa. La sua esperienza in tale settore, la serietà con cui ha affrontato i diversi problemi, la sua generosità e predisposizione all’altro, continuano ad alimentare stima e apprezzamenti per la sua persona e per quanto da lui realizzato.

E’ ricordato ancora oggi con affetto e gratitudine da coloro che lo hanno conosciuto e dai suoi dipendenti, per una realtà lavorativa che tuttora sussiste e continua a far sentire in tantissime famiglie i suoi benefici effetti, in un periodo di persistente crisi economica.