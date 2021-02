Manfredonia, Covid: alunno positivo, attivazione DaD per una classe

Manfredonia, 16/02/2021 –“Attivazione Didattica a Distanza per la classe 2^ Sez. D dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti-Maria Teresa di Calcutta” di Manfredonia. Il DIRIGENTE SCOLASTICO Considerata la segnalazione della presenza di un alunno risultato positivo al tampone per il virus SARS-CoV-2; Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; In attesa di ricevere disposizioni dall’ASL FG circa le misure da intraprendere; DISPONE per motivi precauzionali, la sospensione dell’attività didattica in presenza per la classe 2^ Sez. D, a partire da lunedì 15 febbraio 2021 e fino a nuove disposizioni. I docenti di seguito elencati (omissis), sempre a partire da lunedì 15 febbraio 2021, svolgeranno le lezioni a distanza da casa”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

(ing. Michele GRAMAZIO)