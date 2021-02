Mattinata, 16 febbraio 2021. Nuova strage di pecore nel Gargano, a causa degli attacchi dei lupi. La segnalazione arriva da Mattinata, area contrada Fantette.

Come evidenziato in un recente testo, “le richieste di danni da fauna selvatica, nel territorio del Parco nazionale del Gargano, sono oramai cresciute del 200%. Nell’ultimo anno, imprese agricole e agro-zootecniche hanno presentato domande di risarcimento per un ammontare complessivo di circa 300mila euro”.

“Spesso, il risarcimento per la perdita degli animali è utilizzato dagli agricoltori per lo smaltimento delle diverse carcasse, quindi parliamo solo di perdite”, spiega un privato.

«Su questa e altre problematiche, abbiamo avuto un confronto aperto e proficuo con il presidente Pasquale Pazienza, al quale abbiamo anche consegnato un documento con le nostre proposte per affrontare le questioni più importanti per gli agricoltori», aveva spiegato Nicola Cantatore, direttore provinciale di Cia Capitanata.

«Con l’incremento del numero di cinghiali e di lupi, sono aumentati i casi di danneggiamenti ad agricoltori e allevatori. Nell’area Parco, occorre una task force che operi per porre un freno al moltiplicarsi dei cinghiali e della fauna selvatica», ha dichiarato Cantatore. «Ai proprietari e ai conduttori dei terreni agricoli va riconosciuto il diritto al risarcimento integrale della perdita effettivamente subita», ha aggiunto Michele Ferrandino, presidente provinciale di Cia Capitanata. «Il risarcimento per i danni da fauna selvatica non può rientrare nell’ambito dei Regolamenti dell’Unione europea sugli aiuti di Stato e va sottratto al regime dei de minimis».

A cura di Giovanna Tambo, Foggia 16 febbraio 2021