Ritardi vaccinazione personale sanitario CRAP, Dell’Erba interroga

“Gravi ritardi nella vaccinazione anti Covid-19 del personale sanitario delle strutture CRAP (Comunità Riabilitative Assistenza Psichiatrica) e mancato inserimento dei loro pazienti tra le categorie dei soggetti a cui accordare priorità nella vaccinazione”.

“Se non si provvederà tempestivamente a porre rimedio ai gravi ritardi a cui si sta assistendo nella somministrazione del vaccino anti Covid-19 al personale sanitario delle CRAP e ad assicurare priorità nella vaccinazione anche ai pazienti delle dette strutture, il rischio di diffusione del contagio tra tali soggetti si avvererà inevitabilmente e sarà seriamente compromessa la prosecuzione dell’erogazione dei servizi di assistenza psichiatrica alle persone con disturbi mentali sul territorio della regione Puglia”.

Il presidente del Gruppo Misto alla Regione Puglia, Paolo Dell’Erba, ha presentato una interrogazione urgente all’assessore regionale alla sanità Lopalco per sapere quali sono le cause del ritardo nella somministrazione del vaccino anti Covid-19 al personale delle Comunità Riabilitative di Assistenza Psichiatrica (CRAP) e quali le ragioni per cui non è stata accordata, anche ai pazienti delle CRAP della regione Puglia, la stessa priorità prevista per la vaccinazione dei pazienti delle altre strutture residenziali socio sanitarie (RSA e RSSA)”.

Ancora più importante, per il consigliere regionale Dell’Erba, apprendere da Lopalco quali azioni intende mettere in atto per rimuovere, senza ulteriore indugio, le cause che stanno ritardando la somministrazione del vaccino anti Covid-19 al personale sanitario delle Comunità Riabilitative di Assistenza Psichiatrica (CRAP).

“Ho chiesto all’assessore alla Sanità – sottolinea Dell’erba – se ritiene doveroso estendere anche ai pazienti delle CRAP della regione Puglia la possibilità di essere vaccinati con la stessa priorità accordata ai pazienti delle altre strutture residenziali socio sanitarie (RSA e RSSA) e, nel caso positivo, con quale tempistica e quali modalità”.