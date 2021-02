Lorenzo Pellegrino, cardiologo ospedaliero colto ed appassionato di Storia della Medicina, così come testimoniato da numerose sue pubblicazioni in tale ambito, ha chiuso il 2020 con un suo importante studio: “Storia della Cardiologia Pugliese: un’altra pagina”, edito da Andrea Pacilli Editore.

Partendo da Manfredonia, il volume di Pellegrino propone una descrizione della realtà della Cardiologica Pugliese dagli anni Settanta ai tempi recenti con un excursus normativo e legislativo che richiama le opere Pie, la riforma Mariotti, la legge di riforma sanitaria 833, sino alla legge 502; un excursus che parallelamente coinvolge l’organizzazione della Cardiologia, dapprima aggregata alle Divisioni di Medicina e successivamente autonoma con i Servizi, le UTIC e i Dipartimenti. La storia professionale ed umana di Lorenzo Pellegrino corre parallela a quella della Cardiologia Pugliese.

Con l’orgoglio di chi si è sempre dedicato alla ricerca scientifica e alla pubblicazione di lavori in ambito cardiologico, Pellegrino propone alcune considerazioni di grande attualità: la necessità di aggiornamento continuo, di confronto e di gestione multidisciplinare ed integrata delle patologie complesse. “Storia della Cardiologia Pugliese: un’altra pagina”, non è un racconto ma un libro di storia, spiega la preziosa prefazione di Pasquale Caldarola vicepresidente dell’ANMCO (Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri), in quanto sono i documenti che parlano, con le fonti di archivio, bibliografiche e persino fotografiche di eventi scientifici con la partecipazione di numerosi cardiologi pugliesi e di altre regioni. Si tratta della Cardiologia di Manfredonia perché da quell’ospedale provengono i documenti, raccolti con cura e meticolosità nel corso di decenni. Tuttavia, ogni cardiologo, pugliese o non, vi può intravedere il proprio percorso personale fatto di ideali, progetti e obiettivi da raggiungere, di difficoltà ed ostacoli da superare, delusioni e ritardi, ma anche, e per fortuna!, di importanti realizzazioni che segnano le varie tappe evolutive.

Del futuro, continua Caldarola, Pellegrino ci indica e consiglia chiaramente la strada.

Lorenzo Pellegrino è un medico ed uno studioso che non ha bisogno di presentazioni: dopo un lungo periodo trascorso al Policlinico di Pavia come cardiologo e ricercatore, si è trasferito a Manfredonia dove, con l’avvio dell’Ospedale San Camillo De Lellis nel 1971, ha “creato” la Cardiologia, con la istituzione del Servizio Autonomo prima e successivamente dell’Unità Coronarica. È stato primario per circa trent’anni e, nell’ultimo periodo, direttore del Dipartimento di Cardiologia provinciale di Foggia fino al pensionamento nel gennaio 2009. Le sue ricerche hanno costituito oggetto di 135 pubblicazioni su riviste ed in Congressi Nazionali ed Internazionali.

Per l’attività, clinica e di ricercatore svolta in tanti anni, nel maggio 2017 è stato nominato “Fellow Emerito dell’ANMCO”, riconoscimento di grande prestigio “che contribuisce a mettere in evidenza personalità di spicco che hanno avuto un ruolo da protagonista nella Cardiologia italiana”.

Fra le tante altre cose è presidente della Società di Storia Patria per la Puglia di Manfredonia, ente nel quale riveste un ruolo di rilievo come consigliere regionale e commissario del “Gruppo di ricerca: Sanità ed enti assistenziali”; inoltre è componente della “Commissione Storia della Medicina in Capitanata” dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Foggia.