Vieste, 16 febbraio 2021. L’Ultima Spiaggia Beach di Vieste nella notte tra Giovedì 11 e Venerdì 12 febbraio è stata vittima di un vigliacco attentato incendiario che ha causato seri danni alla struttura balneare.

Il peggio è stato scampato solo grazie all’intervento dei volontari della protezione civile locale.

Non sappiamo la natura del gesto da cosa possa essere scaturita. Confidiamo nelle autorità competenti, affinchè possano dare quanto prima un senso ad una storia che senso sembra proprio non averne. L’atto incendiario ha destato sgomento e preoccupazione in tutti gli amanti dell’Ultima Spiaggia, tra i lidi più più frequentati dai giovani del Gargano.

La solidarietà ricevuta in primis da Alessandro (proprietario dal lido) e da noi collaboratori è stata davvero dirompente, al di fuori di qualsiasi previsione. Amici, conoscenti e artisti che si sono esibiti su quel palco da qualunque parte d’Italia non hanno perso un attimo a farci recapitare la loro vicinanza. Un’ondata di affetto che ci ha riempito di orgoglio e che non ci ha lasciato indifferenti. Proprio per dare voce a tutti voi e soprattutto per lasciare un segnale di speranza per chi come noi non si arrende ad una realtà talmente cruda, abbiamo deciso di intraprendere una serie di iniziative con l’obiettivo di contribuire a fare in modo che l’Ultima Spiaggia rinasca subito e più bella di prima.

“Dalle Ceneri rinasce un fiore!” così abbiamo voluto chiamare questa nostra iniziativa che oltre ad attivare una raccolta fondi, vedrà l’esibizione e la testimonianza di gran parte degli artisti passati dall’Ultima Spiaggia. L’intento è quello di sensibilizzare tutti a partecipare all’iniziativa condividendone i contenuti o versando un importo simbolico alla campagna, per contribuire a lasciare un messaggio di speranza che resti da esempio per gli anni a venire: dimostrare a chi si è fatto autore di questo vile gesto che dalle ceneri che lasciato, non potrà che RINASCERE UN FIORE PIU’ BELLO di quanto già non fosse!

La raccolta fondi durerà 3 settimane e tramite le nostre pagine social cercheremo di tenervi costantemente aggiornati sull’evoluzione delle attività. Di seguito il link per partecipare alla raccolta fondi: https://gofund.me/72e856a1

Grazie sin da ora per il vostro prezioso aiuto!

Ultima Spiaggia Beach e Big Foot Sound