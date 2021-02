Violenze tra giovani a Foggia, lettera aperta a Landella e al Prefetto

“Abbiamo scritto una lettera al sindaco e al prefetto di Foggia per esprimere la nostra preoccupazione sulla condizione giovanile nella nostra città, che spesso sfocia in episodi di violenza.

La mancanza di prospettive lavorative di qualità, il contesto di forte presenza criminale, la povertà educativa e l’abbandono scolastico sono per noi la causa di questi problemi, e le istituzioni devono attivarsi per intervenire.

Noi crediamo che a questa situazione si debba rispondere con le politiche sociali, con un serio intervento nel campo del contrasto a povertà educativa e abbandono scolastico, con la predisposizione di servizi e misure che garantiscano l’accessibilità del sapere e dei luoghi della cultura, con politiche culturali ampie e trasparenti che assicurino formazione e crescita collettiva. Il tutto accompagnato ad un serio impegno per contrastare il fenomeno mafioso che imperversa nel territorio, che è la palla al piede che ci trasciniamo ormai da troppo tempo.

Un impegno che non può limitarsi alla repressione, ma deve diventare sempre più attivo nella società.

Questi sono solo primi passi, i problemi sono molti e sono spesso strutturali; ma sono primi passi necessari da fare per reagire. Come giovani di questa città vogliamo essere protagonisti del presente per costruire il nostro futuro: per questo motivo vogliamo essere noi a incoraggiare questi passi, e non staremo certo a guardare.

In concomitanza con tale azione, abbiamo realizzato un flash mob in città: abbiamo attaccato dei palloncini rossi per sensibilizzare contro ogni forma di violenza”.

LINK PER LEGGERE IL DOCUMENTO: https://tinyurl.com/letterafoggia

Ottavia Foggia

Link Foggia

Unione degli Studenti Foggia

sFoggia

Foggia del Cambiamento Scout FG1