1 miliardo per infrastrutture in Puglia. Emiliano: “segno coesione tra Nord e Sud”

(ANSA) – BARI, 16 FEB – “Siamo contenti che il governo nazionale abbia mobilitato circa un miliardo di euro per interventi infrastrutturali attesissimi da tanti pugliesi: è il segno che abbiamo imboccato un percorso di cooperazione che favorirà investimenti pubblici e privati di qualità nella nuova programmazione 2021-2027 e nel progredire del Pnrr, all’insegna della coesione tra regioni del Nord e regioni del Sud della nuova Italia che tutti sogniamo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando la deliberazione assunta dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con cui è finanziato con 608 milioni di euro un intervento sul nodo ferroviario di Bari con lo spostamento dei binari che attraversano la zona nord del capoluogo di regione tagliando in due i quartieri di Palese e Santo Spirito; con 300 milioni di euro il primo lotto della nuova viabilità a scorrimento veloce tra Vico del Gargano e Mattinata, in provincia di Foggia; con 50 milioni di euro il primo lotto della Strada regionale 1 “Pedesubappenninica” tra Poggio Imperiale e Candela, finalizzato al miglioramento della connettività dell’area del Monti Dauni, in provincia di Foggia. (ANSA)