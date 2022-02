Apricena, furto busti Villa Comunale: “Saranno ripristinati”

Statoquotidiano.it, Apricena (Fg), 16 febbraio 2022 – “Abbiamo aspettato qualche giorno per dare l’ufficializzazione della notizia, per riserbo nei confronti delle indagini delle forze dell’ordine.

Nella notte in cui è stato rubato il porta candele sotto la targa commemorativa dei nostri caduti nella Prima Guerra Mondiale (a Palazzo Lombardi), gli stessi “due soggetti”, hanno inoltre rubato i due busti in bronzo, posti nella Villa Comunale, raffiguranti le effigie di due nostri illustri concittadini: il Generale Alfonso Torelli e il Colonnello Vincenzo Galasso”. Inizia così la nota diffusa dal Comune di Apricena, dopo il furto di due busti in bronzo della Villa Comunale.

“GRAZIE ALLE TELECAMERE DEL COMUNE DI APRICENA e all’incessante lavoro di Carabinieri e Polizia Locale, sono stati individuati i responsabili e denunciati.

Come è già noto, il porta candele è stato recuperato e presto sarà rimesso al suo posto. Purtroppo al momento, sui due busti non abbiamo notizie ma siamo in attesa di sviluppi a seguito delle indagini.

È indubbia una cosa: qualora non dovessero essere ritrovati, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSUME L’IMPEGNO DI FARLI RICOSTRUIRE PER RIPORTARLI AL LORO POSTO E RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE LA MEMORIA NELLA NOSTRA COMUNITÀ.

Ci dispiace, ancora una volta e con rammarico, stigmatizzare l’atteggiamento della minoranza in consiglio comunale, che piuttosto che aspettare e rispettare le attività di indagine, come sempre ha buttato la questione in polemica politica.

Ribadiamo infine, che con il SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COSTRUITO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, i reati sono calati drasticamente nella nostra città, come da report UFFICIALI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI. Tanto si doveva per opportuna conoscenza alla cittadinanza”, conclude l’Amministrazione Comunale.

