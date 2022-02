Arrestato a Foggia il presunto omicida di un professore in Spagna

FOGGIA, 16/02/2022 – “U n uomo di 33 anni è stato arrestato nella città italiana di Foggia

come presunto autore dell’omicidio di un vicino di Logroño, un insegnante in pensione di 75 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione in via Pepe Blanco al 18 febbraio 2020, con evidenti segnali di violenza”. Lo riporta un articolo del giornale spagnolo La Voz de Galicia.

“La delegata del governo a La Rioja, María Marrodán, il capo superiore del Quartier Generale Superiore di La Rioja, Manuel Laguna, e altri membri della Polizia Nazionale hanno annunciato questo mercoledì, in un briefing, l’arresto. L’ormai arrestato, di nazionalità marocchina, era in fuga dalla Giustizia da marzo 2021 e si trova attualmente nel carcere di Lucera (Italia), in attesa di estradizione in Spagna per rispondere agli atti presumibilmente commessi.

In questa operazione di polizia è stato accertato che un uomo e una donna avevano una relazione sentimentale ed entrambi erano legati alla vittima da un rapporto di amicizia, in cui sono sorti gravi dissapori, che hanno portato all’omicidio, in cui si ritiene che egli prima era il presunto autore e la seconda, l’induttore , che è attualmente libero con accuse. Secondo la Polizia, l’omicidio avrebbe avuto un movente economico, dal momento che la donna di 38 anni considerata l’autrice inducente, di nazionalità rumena e con precedenti di polizia, avrebbe frodato la vittima di circa 60.000 euro , che ha promesso di ritorno, ma questo insegnante in pensione, stimando che potesse trattarsi di una truffa, lo denunciò nel 2019″.