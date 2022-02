Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia si riscatta: 6-5 al Real San Giuseppe

(nota stampa) Manfredonia, 16 Febbraio 2022.Missione compiuta. Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia era chiamato al riscatto, dopo la pesante sconfitta patita in casa, domenica scorsa contro il Futsal Pescara (2-7) e i biancoceleste si riscattano, battendo per 6-5 il Real San Giuseppe nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A. Partita avvincente fino alla sirena, che sicuramente ha divertito il pubblico accorso al Palascaloria. Mister Monsignori propone in line up: Moretti, Caputo, Boaventura, Sacon, Foglia. Mister Tarantino risponde con Bellobuono, Joselito, Crema, Salas e Duarte. La prima frazione è all’insegna dell’equilibrio con squadre aggressive ed attente. Poche le vere occasioni da gol degne di nota. Tra di esse un palo colto da Duarte, sugli sviluppi di rimessa laterale ed un provvidenziale doppio salvataggio di Boutabouzi sulla linea che mura i tentativi di Salas e Crema. Per i padroni di casa un break di Foglia con conclusione centrale ed una bella azione personale dell’ ex pallone d’oro, con tiro alto. L’equilibrio si spezza al 15’21” quando dopo una pregevole azione corale, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia passa. Boutabouzi, riceve palla spalle alla porta, e si inventa una gemma di tacco per Caruso, che non si fa pregare e gonfia la rete. Gli ospiti con Joselito e Crema provano a rendersi pericolosi ma Caputo e Moretti fanno buona guardia e i sipontini vanno al riposo sul punteggio di 1-0.

La ripresa è scoppiettante. Nei primi minuti Foglia premia l’inserimento di Sacon, la cui puntata è centrale. Ancora il brasiliano ci prova ma Bellobuono risponde presente. Tarantino manda dentro Patias, fino a quel momento in panca ed il bomber fa capire di che categoria è. Bastano due palloni al numero 9 campano per ribaltare punteggio e contesa. Al 3’14” e al 3’51” due ripartenze letali vengono finalizzate al meglio dal capocannoniere e match in salita per la truppa di Monsignori. I dauni, però, fanno della determinazione la loro arma in più e reagiscono. Al 6’42” Crocco recupera una palla vagante e scarica una puntata alle spalle dell’estremo gialloblù. Cutrignelli sfonda centralmente poco dopo, ci prova dalla distanza e sulla corta respinta, ancora Crocco ha una buona chance per il sorpasso. Patias e Caputo si beccano e finiscono sul taccuino dei cattivi. La gara è più viva che mai. Bellobuono fuori dai pali, al 10’20” trova Bocca che di testa fa secco Moretti e porta i suoi sul 2-3. Neanche il tempo di esultare che Cutrignelli risponde al 10’36”, sfruttando un flipper in area avversaria. I padroni di casa vogliono fortemente i 3 punti e complice l’espulsione di Bocca, per doppio giallo, trovano la rete del 4-3 con un forte e preciso diagonale di Adriano Foglia. Moretti si accomoda momentaneamente in panchina per uno scontro fortuito e Patias, al 14’45” con una rasoiata fredda pure Lupinella, realizzando una tripletta d’autore.

I locali non si scompongono e fanno la partita giusta. Foglia trova Sacon, al 16’53” ed il carioca manda la palla in buca d’angolo facendo esplodere il Palascaloria. A 3 dalla fine, mister Tarantino ci prova con il power play ma Crocco coglie il bersaglio grosso al 18’. Gli ultimi 120 secondi raccontano di un rosso anche per Caputo, per somma di ammonizioni e della rete di Crema su assist di Patias al 19’31”. Troppo tardi per la rimonta, suono della sirena che fissa il punteggio finale. Affermazione che consente al Vitulano Drugstore C5 Manfredonia di salire a quota 15 punti in classifica, momentaneamente in quintultima piazza, in attesa dei recuperi e di prepararsi al meglio per il match di sabato 19 febbraio, quando recherà visita alla capolista Syn Bios Petrarca.

Tabellini:

VITULANO DRUGSTORE C5 MANFREDONIA- REAL SAN GIUSEPPE 6-5

RETI: 15’21” Caruso, st 3’14” Patias, 3’51”Patias, 6’42” Crocco, 10’20” Bocca, 10’36” Cutrignelli, 12’26” Foglia, 14’44” Patias, 16’53” Sacon, 18’ Crocco, 19’31” Crema

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Lupinella, Caputo, Boaventura, Foglia, Caruso, Soloperto, Moretti, Baranauskas, Pesante, Raguso, Boutabouzi, Cutrignelli, Crocco, Sacon. All. Monsignori.

Real San Giuseppe: Bellobuono, Joselito, Imparato, Varriale, Crema, Duarte, Patias, Petrov, Bocca, Micheletto, Quagliero, Salas, Lepre, Massaro. All.Tarantino

Ammoniti: Micheletto, Patias, Cutrignelli,Moretti

Espulsi: Bocca, Caputo (per somma di ammonizioni)

Arbitri: Sig. A. Ribaudo sez. Roma2, M. Tarciotti sez. Ciampino

Crono: Sig. G. Losacco sez. Bari

