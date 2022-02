Istentales feat. Elio de Le Storie Tese e Tenores di Neoneli in “O Sardigna”

FOGGIA, 16/02/2022 – Dal 22 febbraio in tutti gli store digitali il brano “O Sardigna” degli Istentales con la grande partecipazione di Elio de Le Storie Tese e Tenores di Neoneli. Dal 22 febbraio in tutti gli store digitali il brano “O Sardigna” degli Istentales con la grande partecipazione di Elio de Le Storie Tese e Tenores di Neoneli.

“O Sardigna” è un inno dedicato alla Sardegna, un racconto d’amore per la propria terra, di un popolo fiero e orgoglioso della sua storia, cultura e tradizione. Elio, cittadino onorario di Orune e di Neoneli, canta in veste inedita e in lingua sarda il suo amore per l’isola. La band è formata da Gigi Sanna alla voce, Luca Floris alla batteria e Sandro Canova al basso. Elio de Le Storie Tese ci racconta: “È molto bello, sembra veramente un inno. Può essere il nuovo inno, sarà il nuovo inno! Ascoltate il nuovo brano degli Istentales, canto anch’io!”. Gigi Sanna (leader gruppo Istentales) prosegue: “Ho visto tante penne navigare in fogli di carta bianchi per descrivere la bellezza di una terra, ma forse la mia più grande fortuna è quella di esserci nato”. LINK SOCIAL Facebook: https://www.facebook.com/GruppoIstentales Instagram: @istentalesofficial – https://www.instagram.com/istentalesofficial