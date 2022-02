MANFREDONIA (FOGGIA), 16/02/2022 – Finale dal Miramare Manfredonia Calcio-San Severo 2-0.

Il Manfredonia torna alla vittoria nel recupero della 15^ giornata. Per i sipontini si tratta della prima vittoria del 2022 e dal ritorno al Miramare. A decidere una doppietta di capitan Trotta (altra stagione in doppia cifra per lui), e San Severo regolato con un gol per tempo.