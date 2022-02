Manfredonia, d’Attis: blitz da 3,5 mln di euro per stabilizzazione LSU

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/02/2022 – (lanotiziagionale) Come da tradizione non manca mai niente nella discussione sul decreto Milleproroghe, in esame in commissione alla Camera dopo che il governo lo ha varato a fine anno.

La prossima settimana dovrebbe approdare in Aula a Montecitorio, con tanto di voto di fiducia e passaggio immediato al Senato. Dove è prevedibile un’altra blindatura del testo. Già i relatori, in accordo con il governo, hanno inserito nel Milleproroghe una misura che ha le sembianze di un gradito regalo ai sindaci più importanti. Un emendamento vuole consentire ulteriori assunzioni negli staff nei Comuni con oltre 250mila abitanti, sotto l’ombrello dell’applicazione del Pnrr.

E nel Milleproroghe non poteva mancare un grande classico: il sostegno alle realtà locali. Il deputato salentino, Mauro d’Attis, ha pensato di cercare il blitz per un “un contributo straordinario di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili” per il Comune di Manfredonia. (lanotiziagionale)