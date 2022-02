Monte S. Angelo, presentato il nuovo Centro Antiviolenza (VIDEO)

“Questo è un tema molto importante a cui teniamo molto. Attraverso il Centro Antiviolenza diamo voce a tutte quelle donne che non hanno il coraggio di denunciare e che si sentono sole: noi offriamo loro tutti gli strumenti per essere aiutate” – dichiara l’Assessore al Welfare della Città di Monte Sant’Angelo, Libera Armillotta.

Il Centro “Rinascita donna” è un servizio che viene offerto dall’Ambito e – “permette di essere seguite, di non essere sole; noi siamo al loro fianco e non le lasceremo sole” – continua l’assessore – “Stiamo creando una rete forte con le forze dell’ordine, con le scuole, le parrocchie, con i medici e con loro stiamo individuando situazioni problematiche che vanno attenzionate per offrire un buon servizio”.

“Rinascita donna” è il nome del Centro Antiviolenza dell’Ambito territoriale di Manfredonia ed è un servizio – “che si pone l’obiettivo primario di essere di supporto alle donne vittime di violenza offrendo molteplici servizi, consulenza e supporto legale, psicologico e sociale in prima battuta a donne e minori vittime di abusi o maltrattamenti in famiglia” –