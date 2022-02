Morte Michele Merlo: due medici furono superficiali secondo i Nas

(ANSA) 16 febbraio 2022 – Sono due i medici, uno in Veneto, l’altro in Emilia Romagna, che i Nas hanno messo nel mirino nelle indagini sulla morte di Michele Merlo, il cantante ex concorrente di “XFactor” e “Amici” di Bassano (Vicenza) morto a 28 anni il 6 giugno scorso a Bologna, per un’ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

E’ quanto emerge dalle carte agli atti dell’inchiesta della Procura di Vicenza, che si avvicina alla data dell’incidente probatorio, che si svolgerà il 2 marzo, per consentire anche ai consulenti della difesa – c’è un unico indagato, il medico di base Pantaleo Vitaliano, che visitò Michele nel suo studio di Rosà il 26 maggio 2021 – di ridiscutere le conclusioni della perizia disposta inizialmente dalla Procura di Bologna. (ANSA)