Nicola Morra: “Nuove anomalie all’Università di Foggia”

Tempo otto mesi e il cda indice un concorso per la copertura di un posto di seconda fascia in Diritto processuale civile. Chi si candida e chi lo vince con giudizio unanime della commissione? Proprio lui, il professor Fuiano, senza dimettersi dal Consiglio di amministrazione. Per legge però ai concorsi non possono partecipare i membri del cda dell’ateneo. Perfino i parenti fino al quarto grado non possono partecipare. Lui invece partecipa e lo vince.