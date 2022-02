Pechino 2022, la pattinatrice Hendrickx porta Lucio Dalla ai giochi

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/02/2022 – (radionorba) Lucio Dalla alle Olimpiadi. L’atleta di pattinaggio femminile Loena Hendrickx ha danzato sulle note di “Caruso” nella prova femminile individuale.

Ventidue anni, un quinto posto ai Mondiali 2021 e un quarto agli Europei, la Hendrickx ha concluso la giornata al settimo posto, qualificandosi agli esercizi liberi in una giornata dominata dalle pattinatrici russe, con tutte le telecamere puntate su Kamila Valieva: la quindicenne positiva al doping e autorizzata dal Tas a gareggiare sub iudice ha il miglior punteggio.

Le musiche scelte dalle pattinatrici in gara sono state molto varie. Nei giorni scorsi hanno danzato sulle note di classici come Chopin, Tchaykovsky o Puccini, ma tra le preferenze delle atlete ci sono anche Elton John o Blondie, e tra gli italiani anche Ludovico Einaudi. Nel passato era stato utilizzato Bocelli, per Dalla era la prima volta. (radionorba)