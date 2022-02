Scopece (CSA Foggia): “È tempo di stabilizzare cantonieri provincia”

Foggia, 16 febbraio 2022 – Il Sindacato C.S.A. Regioni Autonomie Locali pone due questioni molto importanti per il territorio della provincia di Foggia. La prima è quella della stabilizzazione dei cantonieri, addetti della manutenzione ordinaria delle strade provinciali, da tempo in una situazione di precarietà. A sottolinearlo è il referente sindacale C.S.A. Regioni Autonomie Locali Felice Scopece:

“La richiesta di corso concorso per l’assunzione di cantonieri operai specialzzati, in possesso dei titoli specifici, di conduttori di mezzi pesanti e mezzi agricoli, serve per rafforzare il corpo cantoniere per la pulizia di strade provinciali per taglio erba, chiusura buche e manutenzione ordinaria per le strade provinciali per il 2022. La Provincia potrebbe assumere queste persone che lavorano con precarietà già da diversi anni con agenzie interinali e andrebbero finalmente stabilizzate”.

Inoltre è stata chiesta dal sindacato anche la convocazione della delegazione trattante:

“Abbiamo chiesto la convocazione della delegazione trattante, infatti non è chiaro perché la provincia abbia bloccato l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti, in virtù del fatto che i revisori dei conti non hanno ancora espresso il parere obbligatorio sulla costituzione del fondo e sulla disponibilità delle risorse economiche e finanziarie”

