Vanessa, la sassofonista garganica che sogna di suonare con Vasco

VIESTE (FOGGIA), 16/02/2022 – (corrieredelmezzogiorno) La visibilità è arrivata l’anno scorso con «Felicissima sera» su Canale 5 quando, da orchestrale, ha accompagnato con il suo sax le esibizioni di Achille Lauro, Eros Ramazzotti e Claudio Baglioni.

«Un’esperienza bellissima e ringrazio tanto i miei amici, gli attori comici Pio e Amedeo che mi hanno offerto questa occasione». Ma Vanessa Calderisi 31 anni, nata a Vieste sul Gargano, è decisamente un personaggio originale: intanto è l’unica musicista pugliese e una delle poche in Italia a cimentarsi con il sassofono, da sempre considerato uno strumento «prettamente maschile».

In tournée con Pio e Amedeo

Ingegnere, insegnante e musicista: le giornate di Vanessa Calderisi sono intense e pienissime. E non finiscono mai. Perché di sera si dedica alle esibizioni in feste private o locali jazz, ma anche a teatro in tournée proprio con il duo Pio e Amedeo, con i quali collabora da tre anni. (corrieredelmezzogiorno)