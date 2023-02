Apricena, tentato rapina a tabaccheria. Il Sindaco: “Dovete andare via da qua”

APRICENA (FOGGIA), 16/02/2023 – Questa sera, un’attività della nostra città è stata bersaglio di una tentata rapina. Secondo le informazioni assunte dalle FFOO, quattro malviventi hanno tentato di rapinare la tabaccheria della famiglia Carmine Tedesco.

È solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri che il colpo non è stato messo a segno e hanno arrestato in flagranza un rapinatore. “Sono certo che l’ottimo lavoro delle Forze dell’Ordine anche in questa occasione assicurerà i malfattori alla Giustizia.”- dichiara il Sindaco Antonio Potenza – “È già successo in altre occasioni che, episodi criminosi come questi, grazie al lavoro degli inquirenti e alle telecamere pubbliche e private disseminate sul nostro territorio, in brevissimo tempo si sono potuti individuare i responsabili di tali misfatti.

Ai malintenzionati che non hanno ancora capito, ribadiamo con forza ancora una volta, un concetto chiaro: NON C’È POSTO PER VOI AD APRICENA, DOVETE ANDARE VIA DI QUA!! La nostra città ripudia ogni genere di illegalità. Alla famiglia giunga il nostro messaggio di solidarietà.” – conclude il Sindaco. Abbiamo chiesto alle FFOO un’ulteriore massiccia presenza di uomini sul territorio, in questi giorni di festa per il carnevale.