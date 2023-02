Bova e la foggiana Giannetta “spaccano”: ascolti record con Buongiorno Mamma 2

FOGGIA, 16/02/2023 – (libero.it) A soli due giorni da un (ottimo) debutto, Buongiorno Mamma 2 torna subito su Canale 5 per un doppio appuntamento settimanale in prima serata. La seconda stagione della fiction guidata dai protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta ha già raggiunto il 21,2% di share (quasi 3 milioni e mezzo di spettatori) con i due episodi d’esordio. Sull’onda di questo primo incoraggiante successo ecco subito le nuove puntate della serie, in onda venerdì 17 febbraio: scopriamo le anticipazioni e cosa succederà alla famiglia Borghi.

Buongiorno Mamma 2: le anticipazioni

I brutti e confusi ricordi di Anna vengono ridestati dal suono di un carillon. La melodia la riporta infatti a otto anni fa, pochi attimi prima di entrare in coma, quando lei e il piccolo Michele furono attaccati e aggrediti da qualcuno. L’unica immagine chiara rimastale ben definita nella mente è però quella di un braccialetto di pelle, che potrebbe essere appartenuto a Maurizia. Mentre pensieri e ricordi prendono il sopravvento arriva tuttavia per Sole il giorno del battesimo di Nina, che riporta – nel passato – a quello di Jacopo, quando ci furono tensioni tra Guido e Anna riguardo alcuni invitati. Agata intanto si sente esclusa dalle dinamiche familiari e, quando viene contattata da Colaprico per alcuni oggetti appartenuti alla madre, la ragazza lo prega di sbarazzarsi di tutto, a eccezione di qualcosa…

Quando e dove vederlo (venerdì 17 febbraio 2023)

In onda eccezionalmente di venerdì, come doppio appuntamento, la seconda puntata di Buongiorno Mamma 2 sarà trasmessa su Canale 5 in prima serata venerdì 17 febbraio alle 21:40 e in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili on demand anche i primi due episodi. libero.it