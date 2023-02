MANFREDONIA (FOGGIA), 16/02/2023 – Nei giorni dal 19 al 26 febbraio 2023, si svolgeranno le manifestazioni della 69^ edizione del Carnevale di Manfredonia.

E’ sospesa la circolazione ed è vietata la fermata dei veicoli, con sanzione accessoria della rimozione forzata, nelle strade e piazze sotto elencate ed interessate dagli eventi organizzati nell’ ambito delle manifestazioni della 69^ edizione del Carnevale di Manfredonia nei giorni seguenti :

Giovedì 16 febbraio 2023

Ore 20.30, Piazza del Popolo, manifestazione musicale con la partecipazione delle scuole di ballo;

Sabato 18 febbraio 2023

Ore 20.30, Piazza del Popolo, manifestazione musicale denominata “Socia all’aperto”;



Domenica 19 febbraio 2023

“ Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati ”

Dalle ore 01:00 alle ore 14:00 è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta dei veicoli privati in :

1. Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.),raduno dei gruppi della Gran Parata delle Meraviglie;

2. V.le A. Moro

3. Piazza Marconi;

4. Lungomare Nazario Sauro;

5. Piazzale Ferri (conclusione percorso).

E’ inoltre vietata la sosta e la fermata di tutte le categorie di veicoli, ambo i lati, nelle seguenti traverse:

– Via Parco Pellegrino (nell’intersezione tra via Arpi e via G. Di Vittorio);

– Via Gandhi, via La Marmora (nell’intersezione tra via Arpi e viale Aldo Moro);

– Via E. Tulliano; Via P. Gobetti; Via E. Giustino; Via Cimarrusti; Via Tito Minniti; Via E. Toti; Via

Taverna; Via Cala dello Spuntone; Via degli Orti (nell’intersezione tra via della Croce e viale Aldo

Moro);

– Via dei Celestini; Via San Francesco; Via De Florio; Via Campanile (nell’intersezione tra via

Maddalena e Lungomare N. Sauro);

– Via del Porto (nell’intersezione tra Lungomare N. Sauro e Corso Manfredi);

– Via dell’Arcangelo; Via A. Volta (nell’intersezione tra Lungomare N. Sauro e Via San Giovanni

Bosco).

Ore 21.00, Piazza del Popolo, Concerto musicale e proclamazione della reginetta del Carnevale;



Martedì 21 febbraio 2023

“Golden Night – Gran Parata serale dei Gruppi Mascherati ”

Dalle ore 16:00 alle ore 22:00 è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta dei veicoli privati in :

1. Piazzale Ferri ore 17.30 (inizio sfilata);

2. Lungomare Nazario Sauro;

3. Piazza Marconi (conclusione sfilata);



E’ inoltre vietata la sosta e la fermata di tutte le categorie di veicoli, ambo i lati, nelle seguenti traverse:

– Via dell’Arcangelo; Via del Porto; Via Campanile; Via San Francesco; Via dei Celestini

(nell’intersezione tra Corso Manfredi e Lungomare N. Sauro);

– Via degli Orti; Via Cala dello Spuntone; Via Taverna (nell’intersezione tra via della Croce e viale Aldo

Moro)

Ore 21.00, manifestazione folkloristica denominata “Consolo” Solenni funerali di Zè Peppe, lungo il

seguente percorso: Piazza Marconi, Corso Manfredi, Piazza del Popolo, villa Comunale.

Ore 21.00, Piazza del Popolo, manifestazione musicale denominata “socia di piazza”.



Sabato 25 febbraio 2023

“ Gran Parata Serale Delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati e Notte Colorata”

Dalle ore 16:00 alle ore 22:00 è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta dei veicoli privati in:

1. Piazzale Ferri ore 17.30 (inizio sfilata);

2. Lungomare Nazario Sauro;

3. Piazza Marconi (conclusione sfilata);

E’ inoltre vietata la sosta e la fermata di tutte le categorie di veicoli, ambo i lati, nelle seguenti traverse:

– Via dell’Arcangelo; Via del Porto; Via Campanile; Via San Francesco; Via dei Celestini

(nell’intersezione tra Corso Manfredi e Lungomare N. Sauro);

– Via degli Orti; Via Cala dello Spuntone; Via Taverna (nell’intersezione tra via della Croce e viale Aldo

Moro)

Ore 20.00, Piazza Giovanni XXIII°, manifestazione “Notte Colorata del Carnevale”, con animazione e musica.

Domenica 26 febbraio 2023

Ore 20.00, Piazza Giovanni XXIII°, manifestazione “La notte delle meraviglie”, con consegna trofei e premiazioni.



Per effetto dei divieti e delle limitazioni elencate nei precedenti paragrafi a tutela della incolumità e della sicurezza della circolazione e per garantire la mobilità nel territorio urbano la disciplina della circolazione dei veicoli è temporaneamente modificata nei giorni ed orari indicati nelle seguenti strade e con le specificate deroghe :

Domenica 19 febbraio dalle ore 08:00 alle ore 14:00

Via G. Palatella è sospesa la circolazione nel tratto compreso tra Via di Porta Pugliese e Corso Roma.

Lungomare del Sole – Viale Kennedy è sospesa la circolazione nel tratto compreso tra l’ accesso almolo di ponente e Parcheggio Cesarano.



Martedì 21 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 22:00;

Sabato 25 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 24:00;

Via E. Toti, è vietata la sosta e la fermata di ogni categoria di veicoli nel tratto compreso tra Via A. Moro e Via G. di Vagno; Per consentire l’ordinato svolgimento dello Spettacolo Musicale “Notte colorata del Carnevale” in Piazza Papa Giovanni XXIII°, sabato 25 febbraio, dalle ore 18:00 alle ore 01:00 è sospesa la circolazione e la sosta nelle strade e piazze sotto elencate:

Piazza Papa Giovanni XXIII, intera area;

Via Arcivescovado nel tratto compreso tra Via Tribuna e Corso Manfredi;

Via Campanile nel tratto compreso tra Via Tribuna e Corso Manfredi;

Corso Roma nel tratto compreso tra Via S. Chiara e Via Ospedale Orsini;

Via San Lorenzo nel tratto compreso tra Via S. Chiara a Via Ospedale Orsini;

Via Tribuna nel tratto compreso tra Via Campanile e via Arcivescovado;



Per consentire il montaggio del palco in occasione dello Show del 25 febbraio, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 è vietata la sosta e la fermata dei veicoli in Piazza Papa Giovanni XXIII, lato ovest, nel tratto compreso tra Via San Lorenzo e Corso Roma;



Nei giorni di domenica 19, martedì 21 e di sabato 25 febbraio 2023 è vietata la sosta e la fermata dei veicoli in:

Largo Baselice, intera area;

Via dell’Arcangelo ambo i lati, tratto compreso tra Corso Roma e Viale Miramare;

Via del Porto ambo i lati, tratto di strada compreso tra Corso Manfredi e L. re Nazario Sauro,

incluso il tratto di strada prospiciente il parco giochi; Gli autoservizi di linea adibiti a pubblico servizio di trasporto passeggeri in transito nel tratto di strada interessato dai lavori potranno adottare percorsi alternativi da loro individuati;