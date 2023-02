Foggia, Iveco costruirà 120 bus elettrici nel nuovo stabilimento

FOGGIA, 16/02/2023 – (Teleborsa) IVECO BUS, marchio di Iveco Group, si è aggiudicata una gara pubblica per fornire 120 autobus urbani completamente elettrici E-WAY al Gruppo Autoguidovie, la maggiore azienda italiana a capitale privato del Trasporto Pubblico Locale.

Gli autobus saranno consegnati a partire dalla seconda metà del 2023 e saranno messi in servizio nelle varie aree servite da Autoguidovie. L’autobus E-WAY è il frutto di vent’anni di esperienza di IVECO BUS nello sviluppo e nella produzione di veicoli a trazioni alternative; offre un alto livello di comfort, con una guida e un’accelerazione fluida, silenziosa e priva di vibrazioni, e vanta un ottimo rapporto tra autonomia e capacità di trasporto passeggeri, grazie alla carica necessaria a garantire un’intera giornata di funzionamento.

Domenico Nucera, President, Bus Business Unit, Iveco Group ha commentato: “Siamo onorati della fiducia che i clienti di tutta Europa ripongono nella nostra azienda e nei nostri veicoli e siamo lieti di contribuire all’evoluzione globale in corso del trasporto pubblico verso un futuro a emissioni zero. Questo successo rappresenta l’ennesima conferma che le nostre soluzioni di mobilità senza emissioni soddisfano le più diverse esigenze dei clienti in termini di sostenibilità, affidabilità ed efficienza”.



Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Autoguidovie, ha dichiarato: “Il nostro Gruppo prosegue il virtuoso percorso verso una mobilità a impatto zero. L’acquisto degli autobus elettrici rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso per un’azienda che già oggi dispone di una delle flotte più moderne ed ecologiche in Italia e che da sempre promuove il trasporto pubblico come driver di crescita per i territori, per le imprese e per le persone del Paese”.