Foggia, 16 febbraio 2023 – La Prefettura di Foggia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli per la gara in programma questa domenica, alle ore 14.30, presso lo stadio ‘Zaccheria’, che vedrà i rossoneri ospitare la Juve Stabia. Trasferta vietata quindi per i tifosi delle vespe che affronteranno i satanelli.

Si riporta di seguito il comunicato ufficiale:

“Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli. – si legge nella nota della Juve Stabia – È quanto disposto dal Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, in vista dell’incontro di calcio tra Foggia e Juve Stabia, in programma domenica 19 febbraio alle ore 14.30 e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie C girone C, che si giocherà allo stadio Zaccheria”.