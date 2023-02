Gatta vs Nobiletti: “Colpo di spugna a tecnostruttura di Palazzo Dogana”

StatoQuotidiano, 16 febbraio 2023. “Dal momento della sua elezione, ormai circa due settimane fa, l’unico atto prodotto dal nuovo presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, è stato la revoca della delibera n. 27/2022”. Il nuovo presidente di Palazzo Dogana ha giurato ieri e Nicola Gatta, come rappresentante di Movimento Civico per la Capitanata, parte con la polemica in riferimento a uno dei suoi primi atti, datato 8 febbraio, e che si può leggere dall’albo pretorio.

“Un provvedimento che ho fortemente voluto- dice Gatta- individuando i criteri per la scelta dei dirigenti dell’Ente, orientandola principalmente sulla strada della crescita e della valorizzazione professionale delle risorse umane interne.

È noto che nel corso del mio mandato ho individuato tre figure dirigenziali, ex art. 110 del TUEL, con una decisione che ha permesso un positivo investimento sul personale già presente nell’organico della Provincia, dunque funzionari che avevano e hanno dimostrato grande competenza e professionalità. In questo modo abbiamo anche ottenuto un ingente risparmio nella spesa del personale, in un’ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, quindi dei principi a cui gli Enti Locali devono ispirare la loro attività”.

“Mi domando- chiede Gatta- quale obiettivo il nuovo presidente voglia raggiungere cancellando questa scelta e demolendo il provvedimento che ho adottato. Temo fortemente che quest’ansia di stravolgere ciò che si è ereditato finisca per compromettere quella continuità amministrativa necessaria per portare avanti tutti i progetti partiti negli scorsi anni, tanto più importanti nella stagione straordinaria del PNRR”. L’ex presidente avanza ipotesi: “Forse si revocano gli attuali dirigenti perché sono già pronti i sostituti provenienti dall’esterno? Una decisione, come dicevo, che non solo potrebbe mettere a rischio i finanziamenti ottenuti ma anche esporre l’Ente a possibili richieste di risarcimento, con il configurarsi di un vero e proprio conseguente danno erariale”.

“Insomma, la partenza del neo presidente Nobiletti non mi sembra delle migliori- ritiene Gatta-. Nonostante, a differenza di quanto accaduto a me, il nuovo presidente abbia ricevuto in eredità un Ente finanziariamente sano, nuovamente autorevole nel suo ruolo e ricco di progettualità, programmazione e finanziamenti. Oggi la Provincia può contare su una tecnostruttura efficace, efficiente e meno costosa grazie a quella mia decisione che Nobiletti ha cancellato con un colpo di spugna. Una volontà che mortifica le risorse umane che hanno lavorato producendo tanti risultati che probabilmente il nuovo presidente ignora o di cui, a due settimane dal suo insediamento, non si è ancora compiutamente informato”.