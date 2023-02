Manfredonia, Angelo Riccardi: “L’autovelox sulla SS89 è abusivo”

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/02/2023 – “Se vi capita di percorrere la S.S. 89 da Foggia verso Manfredonia, da un po’ di tempo a questa parte non vi sarà sfuggita la presenza di un autovelox in prossimità dell’abbazia di San Leonardo.

Cosa buona e giusta, sicuramente, per far rallentare sprovveduti automobilisti che in più di un’occasione, correndo a folle velocità, hanno causato incidenti, a volte purtroppo anche tragici e mortali. Probabilmente, però, ciò che non sapete, è che questo nostro Comune, che altro non fa che parlare di legalità, ha installato un autovelox abusivo.

Non avete letto male ho scritto proprio abusivo. Si, perché con la fretta di fare soldi, i nostri amministratori si sono dimenticati che essere rappresentanti di una comunità non può significare fare come si vuole, o peggio disattendere le leggi, mentre ai malcapitati cittadini e imprenditori spesso gli si chiede di tutto e di più prima di avviare qualsiasi iniziativa.