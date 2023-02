PD Manfredonia: “Risolto problema riscaldamento al liceo Galileo-Moro”

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/02/2023 – “Aule e uffici del Liceo Galilei-Moro di Manfredonia sono tornati ad essere sicuri e vivibili grazie alla soluzione dei problemi tecnici che hanno bloccato per settimane l’impianto di riscaldamento.

Grazie all’intervento del consigliere regionale Paolo Campo, l’istituto manfredoniano ha ricevuto la giusta attenzione del presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, e della dirigente dello stesso Ente, Denise Dicembrino, che questa mattina hanno annunciato la soluzione del problema. L’incontro di questa mattina nei locali del Galileo-Moro era stato richiesto e ottenuto proprio dal consigliere Campo nell’incontro avuto con il presidente Nobiletti, a Palazzo Dogana, appena 10 giorni dopo l’elezione di quest’ultimo a scapito del centrodestra originario e del centrodestra identitario.

La soluzione dei problemi dell’impianto di riscaldamento è un’ottima notizia per le centinaia di studenti, docenti e dipendenti dell’istituto che hanno patito il freddo e subito le conseguenze della frequentazione di ambienti malsani. Come annunciato dal presidente Nobiletti al consigliere Campo nell’incontro a Palazzo Dogana e confermato questa mattina, inoltre, c’è l’impegno della Provincia ad investire risorse per dare alla città di Manfredonia un liceo moderno, valutando la possibilità di una ristrutturazione o, meglio ancora, della costruzione di un nuovo istituto.

A margine annotiamo il consueto ‘attivismo a traino’ del sindaco di Manfredonia che non perde l’occasione di farsi selfie e accreditarsi risultati che altri hanno ottenuto impegnandosi con discrezione e senso delle istituzioni”. Lo riporta il Partito Democratico di Manfredonia.