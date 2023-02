Rotice: “Buone notizie per il futuro dei 4 Istituti Superiori di Manfredonia”

I Dirigenti scolastici hanno esposto le problematiche relative alle necessità di manutenzione degli Istituti, rispetto alle quali il Presidente Nobiletti ha assicurato che intende fare una programmazione pluriennale per la messa in sicurezza degli immobili, garantendo a studenti e personale scolastico ambienti idonei per lo svolgimento delle attività didattiche. Le buone notizie giungono anche sul fronte investimenti di riqualificazione strutturale già in itinere da diversi mesi e che vedranno l’investimento di diversi milioni di euro del PNRR per gli Istituti “Lecce” e “Roncalli – Rotundi – Fermi – Euclide”. In dirittura d’arrivo anche la presentazione del progetto esecutivo per l’abbattimento e la ricostruzione del “Liceo Galilei – Moro”.