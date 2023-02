Secca nella laguna di Varano: emergenza ambientale, “ci si può camminare sopra” (VIDEO)

StatoQuotidiano.it Gargano 16/02/2023. Da alcuni giorni la laguna di Varano, una delle meraviglie naturali del Gargano, è colpita da una grande secca che sta causando problemi all’ecosistema locale. Come ci spiega la dottoressa Lucrezia Cilenti, Responsabile CNR IRBIM di Lesina, la situazione è il risultato di una serie di fattori che hanno creato una vera e propria emergenza ambientale.

“La situazione critica delle lagune garganiche, nell’area orientale della laguna di Varano, è stata denunciata più volte in questi mesi. In particolare, si è creata una secca piuttosto estesa, probabilmente a causa delle scarse precipitazioni avute nel corso dell’anno e allo scarso ricambio idrico tra la laguna e il mare.

La laguna di Varano è alimentata da numerose sorgenti subacquee che raccolgono acque provenienti a monte del Gargano, che per la sua natura carsica, percolano fino a sfociare nelle numerose sorgenti a livello del mare. Dall’analisi dei dati pluviometrici dell’anno 2022, si evince che le precipitazioni sono state scarse e di natura alluvionale, portando a un dilavamento del terreno e un mancato effetto di percolamento e accumulo dell’acqua che alimenta le sorgenti.

Questa situazione evidenzia i problemi legati al cambiamento climatico in atto, come l’innalzamento della temperatura, della salinità e ai processi di desertificazione. Tuttavia, è altrettanto vero che gli ecosistemi lagunari sono per natura effimeri e necessitano dell’intervento dell’uomo per mantenerli sani e produttivi attraverso la gestione dei canali di comunicazione con il mare.”

Il Comune di Ischitella ha dichiarato lo stato di emergenza e sta collaborando con le istituzioni regionali per trovare soluzioni concrete.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola. Interviste a cura di Giuseppe Laganella