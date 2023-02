Sisma in Turchia, ritrovato il corpo senza vita dell’italiano Angelo Zen

Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari”. Lo scrive il ministro Antonio Tajani in un tweet. Angelo Zen, consulente orafo veneto 60enne, era in Turchia per lavoro quando si e’ verificato il tremendo sisma che ha sconvolto il sud del Paese, al confine con la Siria.

Secondo gli ultimi contatti avuti con i familiari era a Kahramanmaras, la citta’ turca di un milione di abitanti, epicentro del sisma, rasa al suolo dalla scossa. Lì la mattina successiva all’ultimo contatto avrebbe dovuto incontrare un socio turco per discutere di lavoro. L’uomo risiedeva a Maerne di Martellago, nel veneziano, insieme alla seconda moglie, e per giorni si era sperato che fosse tra i sopravvissuti.

Una 17enne è stata estratta viva dalle macerie del terremoto che ha colpito il sud della Turchia lo scorso 6 febbraio 248 ore dopo il sisma. Il salvataggio è avvenuto della provincia turca di Adiyaman: lo riporta l’agenzia di stampa statale del Paese, Anadolu. Il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia è salito intanto a 36.187. Lo ha reso noto l’agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad, come riporta Anadolu.

Ieri una madre e i suoi due bambini erano stati estratti vivi dopo essere rimasti sepolti per 228 ore sotto le macerie di uno degli edifici che è crollato a causa del terremoto ad Antiochia, una delle città del sud est della Turchia più colpite dal sisma Dieci giorni schiacciati sotto i resti di un palazzo sbriciolato, poi il miracolo. Quasi contemporaneamente è stata tratta in salvo, dopo 227 ore sotto le macerie, una donna di 74 anni, Cemile Kekec, a Kahramanmaras, un’altra delle città più colpite dal sisma, dove ieri mattina era stata salvata anche una 45enne. Sono oltre 8.000 le persone che in Turchia sono state estratte vive dai resti dei palazzi crollati.