Vitulano Drugstore C5 Manfredonia multata e con una partita da disputare a porte chiuse

Ovviamente tali comportamenti non sono tollerati dalla nostra Società la quale si riserva di agire legalmente nei confronti di chi ha causato tali disordini, ma rimane ferma sulla sua posizione riguardo alle decisioni arbitrali. Ci domandiamo se sia corretto che tutti gli sforzi, economici e non sostenuti da questa Società, nonché quelli di tutti gli Sponsor che investono, in termini di immagine in questo Sport vengano resi nulli o addirittura lesivi da un direttore di gara non all’altezza della categoria. Il rammarico si estende alla Federazione, che non interviene direttamente sulle designazioni arbitrali, in special modo, su gare ad altissima percentuale di rischio e responsabilità”. Lo riporta un comunicato della Vitulano Drugstore C5 Manfredonia.