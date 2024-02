I Trattori torneranno a occupare il centro di Roma domani, grazie all’organizzazione del Maf (Movimenti agricoli federati) che ha programmato una manifestazione nella piazza Bocca della Verità a partire dalle 10 del mattino.

Un corteo composto da cinque trattori, scortato dalle forze dell’ordine, prenderà il via dal presidio di via Nomentana e raggiungerà il cuore della capitale per un sit-in, al quale parteciperanno circa mille persone. All’evento sarà presente anche il gruppo di agricoltori di Riscatto agricolo, che ha scelto di rimanere al punto di raccolta di via Nomentana dopo l’annuncio ufficiale del ministero dell’Agricoltura di un tavolo di confronto.

Salvatore Fais, uno dei fondatori di Riscatto agricolo, dichiara: “Domani saremo presenti alla manifestazione in piazza Bocca della Verità”. Al momento, circa 200 trattori sono presenti al presidio, con un rinforzo atteso nella notte di sabato. Fais annuncia l’intenzione di organizzare un’altra manifestazione nella prossima settimana, magari martedì.

Fais spiega la decisione di rimanere al punto di raccolta sulla Nomentana, sottolineando che la promessa di un tavolo di confronto non è sufficiente. Il loro obiettivo è ottenere un prezzo equo per i loro prodotti.

I trattori e i mezzi provenienti dal Casertano e dal Sud del Lazio, in presidio a Castel di Leva, sulla periferia di Roma, sono tornati ai luoghi d’origine nella notte. Si riuniranno a Casal di Principe per discutere delle proposte da presentare al tavolo di confronto e pianificare l’espansione e il rafforzamento del movimento in Campania e altrove, come comunicato dal presidente onorario di Altragricoltura, Gianni Fabbris.

Lo riporta l’Ansa.