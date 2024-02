Calcio. "Quel legame empatico tra Manfredonia e le rappresentative nazionali"

Manfredonia. La presenza di Balba nella rappresentativa under 18 di Serie D al Torneo di Viareggio, arricchisce il bottino di soddisfazioni della stagione 2023/24 della beneamata.

Essendo nato nel 2006, esattamente il 3 gennaio, ha difronte a sé almeno tre anni di sicuro impiego, laddove si utilizzano i giovani non per valorizzarli ma per aggiustare le formazioni.

La Dea Eupalla ha voluto che nel suo peregrinare abbia incontrato Scuotto e Cinque, i quali hanno essendo deputati a lanciare nuove leve più per ragioni di bilancio che per geometrie tecniche, non possono fare altro che valorizzarlo. Di scuola sampodoriana, Balba riempie la silloge di calciatori sipontini che hanno militato nelle rappresentative di categoria.

Ora, siccome scrivo di getto ed in costante battaglia con miei i neuroni, nell’incontrovertibile battaglia del loro inevitabile sciopero, provo a ricordarmi di qualche rampollo nostrano che abbia vestito la casacca azzurra. Chiedo scusa ai saccenti del calcio e ai novelli prosatori di letteratura pedatoria se mi permetto di poetare laddove sarei un semplice intruso, ma l’occasione è ghiotta per parlare un po’ di calcio, visto che quest’anno ne ho visto poco… e c’è da imbrogliarsi tra i vari Babaj, Balba, Bamba, Barboza, Basualdo …ecc.

Se non ricordo male uno dei primi calciatori sipontini a rappresentare l’Italia fu Fedele Renzulli, il quale con la formazione delle Puglia di I Categoria, vinse il torneo nazionale Zanetti e approdò nella omologa manifestazione a livello europeo in Grecia. Poi ci sono stati i vari Conti, Cisternino, Tarallo, Guerra, Facciorusso, Totaro I, Attanasio in quelle di Serie D, e recentemente i vari Sventurato e Giordani (under 21 per entrambi), nelle rappresentative e nazionali di Serie D.

Avrò “zompato” qualcuno, abbiate pietà di me!.

Foto 1, almanacco Panini 1979, Michele Totaro con la nazionale a Malta.

Foto 2, giornale greco, Renzulli, al centro in seconda file con la Puglia a rappresentare l’Italia.

di Giovanni Ognissanti

documentazione Archivio Storico Sipontino