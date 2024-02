MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Dott.ssa Rachele Grandolfo ordina che “nella giornata del 17 febbraio p.v. la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago entro le ore 2,00 del 18 febbraio p.v. (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, per le attività di pubblico spettacolo) limitatamente alla zona A dell’attuale P.R.G. e nelle immediate vicinanze”.

Il commissario ordina inoltre:

– Il divieto di vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande alcoliche di

qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro e lattine, ovvero in contenitori idonei all’offesa, che possano costituire pericolo ed obbligo della mescita di bevande in

bicchieri di plastica o carta a perdere;

– il divieto di vendita per asporto in tutti i distributori automatici di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine;

– il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere

impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

– Il divieto di consumo (al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi) ed abbandono, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine.

I divieti non riguardano la somministrazione eseguita all’interno dei plateatici degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar)

Il commissario ordina inoltre il divieto di detenzione, introduzione e consumo di bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro (o comunque in contenitori potenzialmente utilizzabili come strumento di offesa) nell’area destinata al concerto, Piazza Giovanni XXIII, e nelle vie di accesso alla stessa presidiate dal personale addetto al controllo previsto dal piano di sicurezza.